Los Golden State Warriors no tuvieron este viernes compasión de Jordan Poole en su regreso a San Francisco mientras que los Phoenix Suns siguen dando sensaciones muy preocupantes y los Philadelphia 76ers, por el contrario, extendieron su gran momento.

Warriors 129 – Wizards 118

Stephen Curry (30 puntos y 7 asistencias) se puso al timón de unos Warriors que han tomado aire con cuatro victorias consecutivas.

Poole, en su reencuentro con sus excompañeros de Golden State tras llegar al equipo de Washington el pasado verano, lideró a los Wizards con 25 puntos.

Kings 120 – Suns 105

El fastuoso proyecto de los Suns empieza a hacer aguas puesto que Phoenix, que ya perdía de 29 puntos en el tercer cuarto en Sacramento, solo ha ganado tres de sus últimos 11 encuentros.

Domantas Sabonis firmó un triple-doble en los Kings (28 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias) y Kevin Durant consiguió 28 puntos y 7 rebotes en los Suns.

Sixers 121 – Raptors 111

Un trío demoledor formado por Joel Embiid (31 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias), Tobias Harris (33 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) y Tyrese Maxey (33 puntos y 10 asistencias) guió a los Sixers a su octavo triunfo en los últimos diez partidos.

Embiid, que se hizo daño en un tobillo, lleva 13 partidos seguidos con al menos 30 puntos y 10 rebotes. El récord de una racha con esa estadística lo tiene Kareem Abdul-Jabbar con 16 encuentros.

Por su parte, los Raptors solo llevan dos triunfos en sus últimos nueve partidos y esta noche contaron con 31 puntos de Pascal Siakam.

Nikola Jokic (31 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) y Jamal Murray (32 puntos y 9 asistencias con 26 puntos en una fantástica segunda mitad) rescataron a los Denver Nuggets, que sufrieron mucho para imponerse a unos Brooklyn Nets que pelearon hasta el final pero que llevan cinco derrotas seguidas.

Cam Thomas (23 puntos) fue el máximo anotador de unos Nets muy corales (siete jugadores por encima de los 10 puntos, un banquillo con 47 puntos) pero que finalmente bajaron los brazos ante unos Nuggets al alza con seis triunfos en sus últimos siete duelos.

Heat 122 – Hawks 113

Duncan Robinson se lució con 21 puntos en el último cuarto (27 en total) para que los Heat doblegaran a los Hawks. El mexicano Jaime Jáquez Jr., con 19 puntos y 7 rebotes, también destacó en un Miami sin Jimmy Butler.

Trae Young (30 puntos y 13 asistencias) encabezó a Atlanta. El base sumó por sexto partido consecutivo 30 o más puntos y 10 o más asistencias, lo que le sitúa a tan solo un encuentro con estos números del récord que posee Oscar Robertson (7).

Rockets 122 – Mavericks 96

Los Rockets se deshicieron sin problemas en este duelo texano de unos Mavericks con múltiples e importantes bajas (Luka Doncic, Kyrie Irving, Dante Exum, Dereck Lively II, Josh Green…).

Alperen Sengun (22 puntos y 15 rebotes) encabezó a Houston, que se recuperó después de tres derrotas seguidas; y Olivier-Maxence Prosper (20 puntos y 6 rebotes) hizo lo propio en Dallas, que ahora acumula tres partidos consecutivos perdiendo.

