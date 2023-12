Con 25 derrotas seguidas y a solo una más de igualar la peor racha de la historia de la NBA en una sola temporada, los Detroit Pistons continuaron este jueves con su escalofriante tragedia mientras los Oklahoma City Thunder frenaron a Los Angeles Clippers, que sin Kawhi Leonard perdieron tras nueve triunfos consecutivos.

PISTONS 111 – JAZZ 119

Ni en casa contra unos Utah Jazz repletos de bajas (Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Talen Horton-Tucker y Keyonte George) pudieron ganar los Pistons, absolutamente en ruinas y que ya se asoman al abismo de los peores equipos de siempre con un terrorífico balance de 2-26.

El récord negativo de derrotas seguidas en una temporada corresponde a los Philadelphia 76ers de 2013-2014 y los Cleveland Cavaliers de 2010-2011, ambos con 26 partidos consecutivos perdiendo.

La marca absoluta, si se cuenta una racha que empezó al final de una campaña y continuó en el comienzo de la siguiente, pertenece a los Sixers de 2014-2015 y 2015-2016, que llegaron a encadenar 28 derrotas seguidas.

Kelly Olynyk (27 puntos y 6 asistencias) destacó en los Jazz al frente de seis jugadores en dobles dígitos de anotación, mientras que Cade Cunningham (28 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias) fue el más productivo de Detroit.

THUNDER 134 – CLIPPERS 115

Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos y 8 rebotes) y Chet Holmgren (23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) encabezaron a unos Thunder que metieron el 58,6% de sus tiros para someter a los Clippers.

James Harden (23 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) y Paul George (22 puntos) fueron los máximos anotadores de unos Clippers que, pese al tropiezo, acumulan 14 triunfos en sus últimos 18 encuentros.

Shai Gilgeous-Alexander (31 PTS) leads the charge as OKC picks up their 3rd win in a row! ⛈️ pic.twitter.com/cRxkSXJjU1 — NBA (@NBA) December 22, 2023

TIMBERWOLVES 118 – LAKERS 111

Tampoco tuvo fortuna el otro equipo angelino, ya que los Lakers, sin LeBron James, encadenaron su cuarta derrota seguida al caer ante unos Minnesota Timberwolves que siguen dando unas sensaciones magníficas como líderes del Oeste con 12 triunfos en los últimos 14 duelos.

Anthony Edwards sumó 27 puntos y 7 rebotes, Rudy Gobert agregó 15 tantos y 13 rebotes y el dominicano Karl-Anthony Towns aportó 21 puntos y 6 rebotes en los Wolves. Por los Lakers, Anthony Davis consiguió 31 puntos y 8 rebotes mientras que Austin Reaves encabezó la segunda unidad con 20 puntos y 8 rebotes.

GRIZZLIES 116 – PACERS 103

En su retorno a Memphis, Ja Morant (20 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) sumó su segundo triunfo en dos partidos tras su regreso de la suspensión por 25 encuentros.

Desmond Bane (31 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) fue el máximo anotador de los Grizzlies, que también contaron con 21 puntos y 8 rebotes de Jaren Jackson Jr.

Por su parte, los Pacers, que llevan cinco derrotas en siete partidos desde que perdieron la final del NBA In-Season Tournament, contaron con 17 puntos y 14 asistencias de Tyrese Haliburton.

BUCKS 118 – MAGIC 114

Con un gran Giannis Antetokounmpo cerca del triple-doble (37 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias), los Bucks hilaron su sexto triunfo seguido y dejaron tocados a unos Magic que han perdido ritmo y que ahora suman cuatro derrotas consecutivas.

Franz Wagner (29 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) se puso al frente de Orlando.

Giannis went to WORK all night, scoring 37 PTS and leading the @Bucks to their 6th-straight win 😤🦌 pic.twitter.com/UJFocZWJng — NBA (@NBA) December 22, 2023

BULLS 114 – SPURS 95

La resurrección de los Bulls continuó con otra actuación coral (seis jugadores por encima de los 10 puntos) y con Coby White (22 puntos y 6 rebotes) y DeMar DeRozan (21 puntos) como referentes en ataque.

Victor Wembanyama se quedó en solo 7 puntos para unos Spurs con 21 derrotas en 22 encuentros y que no pudieron con unos Bulls con ocho triunfos en sus últimos 11 partidos.

Así va la temporada en la NBA: