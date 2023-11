Este martes en jornada nocturna, Minnesota Timberwolves sumó su séptimo triunfo seguido al derrotar a Golden State Warriors (101-104), en un encuentro muy turbulento, ya que Klay Thompson, Draymond Green y Jaden McDaniels fueron expulsados por una riña cuando no se habían jugado ni dos minutos de partido.

Todavía con el 0-0 en el marcador, Thompson (Warriors) y McDaniels (Wolves) empezaron la bronca en la mitad de la cancha y, tras cartón, numerosos jugadores acabaron enredados en ese incidente, incluidos Green (Warriors) y el francés Rudy Gobert (Wolves).

“Thompson y McDaniels estuvieron involucrados en un altercado que no se disolvió inmediatamente y sus acciones requerían la expulsión”, explicaron tras el encuentro los árbitros según el pool de la NBA.

Por su parte, añadieron: “Green hizo agresivamente un ‘headlock’ (llave de cabeza) a Gobert y se negó a dejarle ir. Esta conducta es innecesaria y excesiva, lo que cumple con el estándar para una falta flagrante de tipo 2”.

Respecto a Gobert, los árbitros interpretaron que el pívot francés intentó “separar” a Thompson y McDaniels y por ello no fue sancionado.

Estas expulsiones afectaron especialmente a unos Warriors que esta noche no contaban por lesión con Stephen Curry (por molestias en la rodilla todavía sin diagnóstico definitivo) y que, de repente, vieron cómo también se caían del partido los otros dos vértices de su histórico trío.

Wolves vs Warriors come playoff time will be the most entertaining series, that’s if the Warriors even make it. pic.twitter.com/C8RJebCFFZ

