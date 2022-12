La NBA vivió imágenes lamentables la noche de este miércoles, luego de una escandalosa pelea entre jugadores de los Detroit Pistons y los Orlando Magic.

Se disputaban los segundos finales de la primera mitad cuando el alemán Mo Wagner, de los Magic, empujó hacia la banca a Killian Hayes para evitar una pérdida de balón.

El jugador de los Pistons cayó encima de sus compañeros y, aprovechando que varios encararon al europeo por su falta flagrante, le pegó por la espalda al espigado pívot, conectándole un durísimo golpe en la nuca.

Trascartón, y en medio de empujones entre ambos planteles, Wagner cayó ‘tumbado’ sobre los asientos a un costado del parqué del Little Caesars Arena.

Luego de varios segundos de revisar las repeticiones, los jueces decidieron expulsar a Mo Wagner de parte de los Magic; y a Hayes y Hamidou Diallo por el lado de los locales.

Vale mencionar que el partido acabó en triunfo 121-101 para los Pistons, que se ubican últimos en la Conferencia Este de la NBA.

Tempers flare in Detroit after an altercation between Moe Wagner and Killian Hayes.@OrlandoMagic | #MagicTogether pic.twitter.com/G0STpOL6dE

— Bally Sports Florida: Magic (@BallyMagic) December 29, 2022