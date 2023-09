Canadá logró sacar del partido al brillante Luka Doncic para encaminar la victoria que les brindó el pase a las semifinales del Mundial de Básquetbol y así, dejar en el camino a la potencia europea, Eslovenia.

En un duelo de dientes apretados, el conjunto norteamericano fue más inteligente que los balcánicos y lograron contener a la gran amenaza del conjunto europeo para conseguir el triunfo, que llegó tras la expulsión del base de los Dallas Mavericks.

Resulta que durante el compromiso, el polifuncional jugador fue molestado y sacado de quicio por los canadienses, quienes ya conocían como era el temperamento del exjugador del Real Madrid.

Tras diversos reclamos y una fuerte frustración, lanzó insultos en el último cuarto y el arbitraje del compromiso decidieron expulsar al esloveno por doble falta técnica y así, dejó al cuadro europeo con un hombre menos, restando 6 minutos para el final.

Con esto, Eslovenia se quedó sin su mejor figura y esto ayudó a la victoria de Canadá por el paso a las semifinales del Mundial de Básquetbol.

Sin embargo, ya en frío y consciente del resultado, Luka Doncic habló con los medios en conferencia de prensa y detalló parte de su frustración.

Con relación a esto, declaró que “todo el mundo sabe cuál era mi frustración. Jugar con el equipo nacional conlleva muchas emociones, muchas veces no logro controlarme, tengo problemas con esto”.

Posteriormente, respaldó su actuar asegurando que “los árbitros le dijeron a uno de mis compañeros ‘No le vamos a pitar falta porque está viniendo por nosotros’ y eso no es justo. Se que me quejo mucho, pero no es justo”.

“Creo que Dillon jugó muy bien, muy físico como siempre. A mucha gente no le gusta pero yo lo respeto. Esto empieza conmigo, tengo que ser mejor para mi equipo. Como ya he dicho, jugar con el equipo nacional conlleva muchas emociones, quieres darlo todo y morir en la pista, pero comienza conmigo”, finalizó.

Revisa la jugada que terminó en la expulsión de Luka Doncic del partido