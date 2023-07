Luego de casi dos años con el ‘6’ en su espalda, Los Angeles Lakers confirmó que LeBron James volverá a usar el ’23’; un número que lo vio salir campeón en el elenco angelino y forjar un legado en Cleveland Cavaliers.

Antes de ser anunciado por los Lakers, el propio representante del legendario alero, Rich Paul, dio a conocer este cambio y su principal motivo.

“Es una decisión de LeBron. Lo hace por respeto a Bill Russell”, adelantó el agente del ‘King’ al periodista de ESPN, Dave McMenamin.

Tras el fallecimiento de la leyenda de Boston Celtics, la NBA retiró este dorsal de todos los equipos de la liga, con la excepción que, quienes lo llevaran hasta ese momento podían seguir usándolo. Un derecho que el propio alero prefirió descartar.

Cabe consignar que la camiseta ‘6’ de LeBron James lideró las ventas en NBAStore.com durante la segunda mitad de la temporada, por lo que se espera que el cambio de dorsal traiga aún más réditos a la franquicia de Los Ángeles.

It's official. 23 is back. pic.twitter.com/hEqb5rQANk

— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 16, 2023