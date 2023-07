El jugador estadounidense de Los Angeles Lakers LeBron James descartó su retiro, por lo que el próximo curso sumará su vigesimoprimera temporada en la NBA, después de explicar que todavía puede “darlo todo” en la pista, en busca de su quinto anillo de campeón.

“El día que no pueda dar a este deporte todo en la pista es el día en que habré terminado. Por suerte para ustedes, ese día no ha llegado”, anunció James en su discurso tras recibir un ESPY, los premios anuales de ESPN a lo mejor del deporte estadounidense.

Sobre este último año, en el que su equipo perdió a las puertas de las finales, el de Akron no lo consideró “exitoso”, porque en este momento de su carrera solo juega para “ganar campeonatos”.

“No me entusiasma llegar a las finales de conferencia, lo he hecho muchas veces. No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de llegar a las finales”, espetó.

El alero no tiene claro lo que va a ser de su carrera a partir de la próxima temporada. “Veremos qué pasa en el futuro, no lo sé. Para ser honesto, tengo mucho en qué pensar sobre el baloncesto”, aseguró.

Lebron repitió que uno de los sueños que le quedan por cumplir es compartir equipo con su hijo mayor, Bronny, que jugará la próxima temporada en la Universidad del Sur de California.

“Lo decía en serio y lo sigo diciendo en serio, pero obviamente, tengo que seguir manteniendo mi cuerpo y mi mente frescos. Creo que mi mente es lo más importante”, concluyó.