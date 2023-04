Los elencos de Miami y New Yorks se verán las caras en la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

Una vez más, un Jimmy Butler incontenible (42 puntos) le dio a Miami Heat un triunfo por 128-126 en el campo de Milwaukee Bucks y cerró 4-1 la serie de primera ronda de los playoffs, dejando fuera a los líderes de la Conferencia Este y el equipo con mejor balance de la NBA.

Tras los 56 puntos sellados en el cuarto partido, 19 de ellos en los últimos cinco minutos, este miércoles, Butler volvió a vestirse de héroe tras forzar la prórroga con una jugada acrobática con 0,5 segundos en el cronómetro y acabó su partido con un registro de 42 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y dos robos.

😳 La canasta de Jimmy Butler para mandar el HEAT vs BUCKS a la prórroga.#TiempoDePlayoffs pic.twitter.com/eJnOW7TfVP — NBASpain (@NBAspain) April 27, 2023

La escuadra de Miami logró remontar 16 puntos de desventaja en el cuarto tramo y castigó a unos Bucks muy lejos de su nivel habitual, que encadenaron una serie interminable de errores, culminados en la última jugada en la prórroga, cuando Grayson Allen no tomó el último tiro tras no enterarse de que el tiempo se acababa.

Heat, que vivieron una temporada regular con más bajos que altos, recuperaron nivel en la postemporada, con una defensa rocosa y un líder imparable como Butler.

Le apoyó un Bam Adebayo protagonista con un ‘triple-doble’ de 20 puntos, diez rebotes y diez asistencias y un Gabe Vincent de 22 puntos y cuatro triples.

Por su parte, el griego Giannis Antetokounmpo acabó con 38 puntos, veinte rebotes y tres asistencias, pero se le atragantaron por completo los tiros libres, firmando un modesto diez de 23 que le pasó factura a los de Milwaukee.

Miami logró imponerse en el tiempo extra e instaló la sorpresa en la NBA. Un equipo con más dudas que certezas en fase regular y que se coló a la fiesta de la postemporada vía ‘play-in’, aunque en un deporte tan colectivo como el básquetbol, se puede decir que fue Jimmy Butler quien lo hizo posible.

NEW YORK KNICKS 106 – CLEVELAND CAVALIERS 95

Lo normal y lo pronosticado por la mayoría de los expertos, era ver a Milwaukee Bucks enfrentar a Cleveland Cavaliers en las semifinales. Sin embargo, la campanada fue doble en el Este.

Previo al triunfo de Heat sobre Bucks, New York Knicks ya esperaba rival tras derrotar a unos irreconocibles ‘Cavs’ y despacharlos de vuelta a Cleveland con un sólido 4-1 en sus espaldas.

El elenco neoyorquino cerró su clasificación a la segunda ronda al vencer por 106 a 95 a sus rivales, aunque la mala noticia fue la baja por lesión de una de sus espadas, Julius Randle, quien se torció el tobillo izquierdo en el segundo cuarto y ya no regresó más a la pista.

Esta es la primera vez que los Knicks ganan una eliminatoria de los playoffs desde 2013, cuando cayeron ante Indiana Pacers en semifinales de conferencia.

Los de New York (quintos en el Este) fueron a lo largo de la eliminatoria muy superiores a unos Cavaliers (cuartos) que no pudieron explotar el factor cancha a su favor y que cierran de forma decepcionante su primera postemporada con Donovan Mitchell.

Con la intención de cerrar la primera ronda cuanto antes, los Knicks vencieron en este quinto partido a los Cavaliers controlando el duelo de principio a fin y con gran autoridad.

Seis jugadores de los dirigidos por Tom Thibodeau superaron los diez puntos con Jalen Brunson (23 tantos) y RJ Barrett (21 puntos) como máximos anotadores.

También resultaron fundamentales Immanuel Quickley saliendo desde el banquillo (19 puntos) y un Mitchell Robinson gigantesco bajo los aros (13 puntos y 18 rebotes, 11 de ellos ofensivos).

Precisamente la lucha por el rebote fue una de las parcelas en las que los Knicks cimentaron su triunfo con un dominio brutal (62 para los de Nueva York con 17 de ellos ofensivos frente a los solo 35 en total de los Cavaliers).

Los Knicks, muy concentrados en todo momento y sin ahorrar esfuerzo en ninguna jugada, sometieron a sus rivales también en los puntos en la pintura (44 frente a 34), en los puntos en segundas oportunidades (20 ante 3) y en las anotaciones al contraataque (20 contra 8).

En los Cavaliers, que tuvieron muchos problemas para descifrar la defensa de los visitantes, el principal referente en la ofensiva fue Donovan Mitchell con 28 puntos y 7 rebotes.

Un duelo interesante será el de segunda ronda; New York Knicks vs. Miami Heat, Jalen Brunson vs. Jimmy Buttler.

WARRIORS SE ADELANTÓ Y GRIZZLIES DESCONTÓ

Otro de los duelos que se disputaron en la jornada de miércoles fue el de Golden State Warriors ante Sacramento Kings y Los Ángeles Lakers frente a Memphis Grizzlies.

Mientras que los Grizzlies descontaron la serie ante los angelinos (3-2) tras derrotarlos por 116 a 99, con un Desmond Bane (33 puntos) y un Ja Morant (31) superlativos, los de San Francisco hicieron lo propio ante los Kings, aunque adelantándose en la llave al superarlos a domicilio por 123 a 116. ¿La figura? Stephen Curry (31)