Los Miami Heat ganaron este lunes el tercer punto de la serie ante los Milwaukee Bucks al imponerse por 119-114 con una remontada épica liderada por un Jimmy Butler extraordinario, que cerró la noche con 56 puntos.

El regreso del griego Giannis Antetokounmpo y su triple-doble con 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias no fue suficiente. Los Bucks hicieron un partido casi perfecto, pero se diluyeron en los últimos minutos ante la locura generada por Butler.

El alero de los Heat centró su anotación en dos momentos concretos: el primer cuarto con 22 puntos y 21 en el último. De ellos, 19 llegaron en los últimos cinco minutos de partido.

La de Butler es la mayor anotación en un partido de postemporada desde que Antetokounmpo lo hiciera en las Finales de 2021. Además es la mejor marca de su carrera y la cuarta más importante de todos los tiempos en ‘playoffs’ en la historia de la NBA.

Still trying to wrap our heads around what Jimmy did. The man was not going to be denied tonight. Absolute grit. pic.twitter.com/3ggO9Mwkgc

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 25, 2023