Giannis Antetokounmpo, cuyos Milwaukee Bucks cayeron sorprendentemente este miércoles en los playoffs de la NBA ante Miami Heat (1-4 en la serie), hizo una larga reflexión sobre el éxito en el deporte cuando un periodista le preguntó si veía esta temporada como “un fracaso”.

“Oh, dios mío… Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta; un ascenso, cuidar de tu familia…”, fue la decidora respuesta del griego en plena rueda de prensa.

En ese sentido, el griego se ofuscó tras la pregunta del comunicador y, a pesar de quedar eliminados en primera ronda de postemporada siendo el equipo con mejor registro en la fase regular, lanzó una potente reflexión.

“No es un fracaso, son pasos hacia el éxito… Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no… No ganas siempre”, puntualizó.

La estrella de Milwaukee confió en que al año que viene puedan volver más fuertes y “jugar mejor” para aspirar a otro campeonato, pero subrayó que en ningún caso se trata de fracasar o triunfar.

“Lo siento, no quería hacerlo personal contigo. Me preguntaste lo mismo en 2022 y el año pasado no estaba con la mentalidad correcta para responderte”, señaló disculpándose ante el periodista.

Por sexta vez en la historia de los playoff de la NBA, el octavo cabeza de serie de una conferencia (Miami) logró eliminar al primer favorito (Milwaukee), algo que no ocurría desde 2012, cuando los Philadelphia 76ers tumbaron a Chicago Bulls.

En cualquier caso, Antetokounmpo quiso dar “crédito” a unos Heat que les “patearon el culo” y destacó a un Jimmy Butler (42 puntos) que metió “canastas difíciles” para Miami e instó a su equipo a “sentir” este dolor en el verano como “motivación” para regresar con más fuerzas.