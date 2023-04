La Asociación de Baloncesto de China (CBA) eliminó a dos equipos, el Jiangsu Dragons y el Shanghai Sharks, de la temporada 2022-2023 por su “falta de esfuerzo competitivo”, en lo que parece un caso de amaño de partidos.

La Comisión Ética de la CBA confirmó en un comunicado que los Sharks exhibieron, oficialmente, una forma de competir “negativa” el pasado 11 de abril, en el segundo partido de la serie de playoffs que los enfrentaba contra los Dragons, equipo que también demostró “falta de esfuerzo competitivo”, pero en el tercer partido, disputado el 14 de abril.

En dicho tercer encuentro, el elenco de Jiangsu “tuvo pérdidas increíbles de balón” en el último cuarto, lo que provocó su derrota por 108-104, recoge la agencia oficial de noticias Xinhua.

The penalty decision from China Basketball Association on the CBA playoffs play-in tournament decisive game(Shanghai Sharks 108: 104 Jiangsu Dragons). It is judged as 'unsportsmanlike'. The results of the two sides this season were cancelled. They were fined ¥5m($730k)each. pic.twitter.com/aNCYl2SZFU

