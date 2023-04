Rio Branco derrotó a CTE Colatina por 4-0 en la sexta fecha de la Copa Espírito Santo de 2022. Un partido que terminó siendo investigado en Brasil.

Nueve jugadores del CTE Colatina quedaron en la mira por ser sospechosos de haber amañado el citado encuentro para ganar dinero en una trama de apuestas ilegales.

En un video, que se ha hecho viral, se aprecian actitudes muy extrañas. Jugadas muy dudosas para favorecer en goles a Rio Branco, especialmente los dos últimos tantos.

Respecto a esta escena en el estadio Engenheiro Araripe de Cariacica, el diario O Globo señaló que “la defensa del equipo colatinense protagonizó jugadas inimaginables en un partido de fútbol profesional”.

“Por la forma en que marcaron los goles fue como si el rival se empeñara en marcar en su propia portería. Se hizo inevitable la sospecha de que algunos jugadores del CTE Colatina estaban involucrados en una trama de apuestas y que terminarían hasta beneficiados por entregar el partido al Rio Branco”, agregó.

Los futbolistas acusados fueron el arquero Aranha, los laterales Rodrigo Andrade, Kemerson y Matheus Gama, los centrales John Kanu y José Daniel, los volantes Macaíba y Pantico, y el delantero Rogger.

Los ahora exfutbolistas del CTE Colatina fueron absueltos por el cargo de amaño de partidos. De acuerdo al portal brasileño Ultima Divisao, el Tribunal de Justicia Deportiva en Brasil entendió que los jugadores hicieron ofertas bizarras porque no estaban satisfechos con los temas salariales.

No obstante, los jugadores recibieron castigos por acción deliberada, con el objetivo de perjudicar al equipo Colatinense, en la Copa ES 2022. Fueron multados con 5.000 reales y sancionados con 180 días de suspensión.

Ex-jogadores do CTE/Colatina eram suspeitos de manipulação de resultados, por causa de um jogo do ano passado. Mas foram absolvidos dessa acusação. O tribunal entendeu que eles fizeram lances bizarros porque estavam insatisfeitos com questões salariais

