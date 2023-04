A paso firme. Tras llegar décimos en el Oeste y dejar sin postemporada a los Dallas Mavericks, los Oklahoma City Thunder triunfaron este miércoles por 123-118 en el campo de los New Orleans Pelicans en la primera ronda del ‘play-in’ de la NBA.

Un soberbio Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 32 puntos, 25 de ellos en la segunda mitad, y el joven Josh Giddey rozó el triple doble con 31 puntos, nueve rebotes y diez asistencias.

Los Thunder, el segundo equipo más joven de la NBA, pusieron fin a la temporada de unos Pelicans que no pudieron contar con Zion Williamson, primera elección del draft de 2019, que está de baja desde el 2 de enero por lesión.

En la vereda de Oklahoma, Brandon Ingram aportó treinta puntos y Trey Murphy firmó 21, con cuatro triples. El lituano Jonas Valanciunas dominó en la pintura con 16 puntos y 18 rebotes, pero los Pelicans no pudieron con unos Thunder que ya les habían doblegado durante la temporada regular.

El duelo se decidió en unos últimos segundos de alta tensión, con intercambio de golpes entre ambos equipos.

Gilgeous Alexander quien se anotó con un taponazo clave para los Thunder ante Ingram y subió a continuación el 112-112 al luminoso.

Por su parte, Giddey dio ventaja a OKC desde la línea de libres (117-114) y los Pelicans incrementaron el margen a cuatro puntos, antes de que Ingram metiera un gran triple con 2.8 segundos en el cronómetro para mantener con vida a los suyos.

Gilgeous Alexander, desde la línea de libres volvió a poner tres puntos de por medio y fue entonces cuando los Pelicans, con 2.1 por jugar, se rindieron.

Trey Murphy III falló a la hora de poner el balón en juego y CJ McCollum no pudo controlarlo, lo que abrió el camino hacia el definitivo 123-118.

El duelo estuvo marcado por la igualdad, con contantes cambios de líder en el luminoso.

Destacó el juego coral de los Pelicans, con Murphy (15), Herbert Jones (15), Ingram (10) y Valanciunas (11) ya con dobles dígitos al descanso. Además, el pívot lituano lucía un doble doble con doce rebotes.

Gilgeous Alexander apenas anotó siete puntos en los dos primeros cuartos y fue Lunguentz Dort en sostener a los Thunder en ese comienzo.

El desenlace final estuvo vibrante y los Thunder, con un gran Giddey y Gilgeous Alexander estuvieron intratables desde la línea de libres para mantener su valiosa renta en los últimos minutos.

De esta forma, Oklahoma City puso la lápida a la temporada de los Pelicans y se clasificó en un intenso partido de play-in de la NBA.

Ahora, OKC buscará acceder a los playoffs cuando choque este viernes ante los Minnesota Timberwolves, que vienen de ser derrotados por Los Ángeles Lakers.

El ganador del mencionado cotejo se enfrentará a los Denver Nuggets, líderes del Oeste en la temporada regular.

