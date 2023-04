Escándalo en la NBA. El francés Rudy Gobert debió ser contenido y llevado a los vestuarios por su propio equipo, Minnesota Timberwolves, tras dar un puñetazo a su compañero Kyle Anderson durante un tiempo muerto en el partido contra New Orleans Pelicans.

Los Wolves cerraban su temporada contra Pelicans y se jugaban una victoria importante para determinar su posición en el ‘play-in’, pero en un tiempo muerto de la primera mitad, Gobert y Anderson tuvieron un altercado que se saldó con un puñetazo del pívot francés en el pecho de su compañero.

Según lo trascendido, Anderson encaró a Gobert y le dijo: “¿Por qué no bloqueas algunos tiros?”, a lo que su compañero le respondió: “¿Por qué no ganas algunos rebotes?”.

El alero estadounidense, claramente molesto con el francés, arremetió con un “cierra la maldita boca, perra”, haciendo explotar el problema.

El golpe de Gobert no tuvo consecuencias para Anderson, pero provocó la reacción del resto del banquillo, que dividió a los dos jugadores en medio del incidente.

Poco después, Rudy Gobert fue llevado a los vestuarios por su propio equipo, el cual, posteriormente informó que su jugador no regresaría a competir contra Pelicans.

Al estallar la polémica, fue el propio Rudy Gobert quien se disculpó por su acción ante la opinión pública.

“Las emociones sacaron lo mejor de mí hoy. No debí haber reaccionado de la forma en que lo hice sin importar lo que se dijera. Quiero disculparme con los fanáticos, la organización y particularmente con Kyle, quien es alguien a quien realmente amo y respeto como compañero de equipo”, dijo el arrepentido basquetbolista de los Minnesota Timberwolves.

Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate.

