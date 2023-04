Hubo que esperar los 82 partidos de temporada regular para determinar los últimos equilibrios en el Oeste y, este domingo, Los Angeles Clippers acabaron el año en la quinta plaza y se citarán con los Phoenix Suns, cuartos, en una vibrante primera ronda de los Playoffs de la NBA.

La victoria de los Clippers, precisamente contra los Suns, hizo bajar a los Golden State Warriors a la sexta plaza, por lo que los vigentes campeones jugarán contra los Sacramento Kings.

En el ‘play-in’, Los Angeles Lakers ganaron a los Utah Jazz y acabaron séptimos, por lo que se jugarán en casa el duelo contra los Minnesota Timberwolves, que le arrebataron a los New Orleans Pelicans la octava plaza.

Norman Powell, con 29 puntos, y Kawhi Leonard y Russell Westbrook, con 25 cada uno, le dieron a los Clippers la victoria en Phoenix y se medirán precisamente con los Suns en la primera ronda, al acabar quintos, por delante de los Golden State Warriors.

Los Suns jugaron el partido sin Kevin Durant, Chris Paul ni Devin Booker y evitaron medirse con los Warriors, aunque les espera igualmente una primera ronda de alto voltaje contra unos Clippers muy competitivos y pendientes de la recuperación de Paul George.

LeBron James firmó una actuación monumental, con 36 puntos, seis rebotes, seis asistencias y ocho triples, y permitió a los Lakers acabar séptimos, lo que les dará ventaja de campo contra los Wolves.

A los angelinos, que disputarán el ‘play-in’ por segunda vez en tres años, tras no clasificarse el curso pasado, les valdrá con ganar a los Wolves para acceder a los Playoffs.

