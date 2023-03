LeBron Jamesregresó este domingo tras un mes de baja por lesión, pero sus Los Ángeles Lakers cayeron en casa contra los Chicago Bulls, en una jornada de la NBA en la que los Dallas Mavericks agudizaron su crisis al caer ante los Charlotte Hornets y en la que un triple de Karl Anthony Towns con 9.9 segundos en el luminoso condenó a los Golden State Warriors.

LAKERS 108 – BULLS 118

LeBron James regresó tras recuperarse de la lesión en el tendón de un pie sufrida el 26 de febrero contra los Mavericks y aportó 19 puntos, ocho rebotes y tres asistencias, pero sus Lakers fueron superados por unos Bulls al alza, que aceleraron hacia los ‘play-in’.

No faltaron polémicas y roces. Patrick Beverly, ex de los Lakers y de los Clippers, sentenció el duelo con una canasta ante el marcaje de LeBron y le provocó abiertamente con un gesto con la mano derecha pegada al parqué, sugiriendo que ‘King James’ era demasiado bajo para contenerle.

HORNETS 110 – MAVERICKS 104

Los Dallas Mavericks sufrieron su cuarta derrota consecutiva y siguen fuera de los puestos de ‘play-in’ en el Oeste, pese a los cuarenta puntos, con doce rebotes y ocho asistencias de Luka Doncic.

El esloveno recibió además la decimosexta falta técnica de la temporada, lo que conlleva una suspensión de un partido que cumplirá contra los Indiana Pacers este lunes.

Se han perdido los Mavericks desde la ambiciosa operación que llevó a Kyrie Irving a Dallas a cambio de Dorian Finney Smith y Spencer Dinwiddie y, con siete derrotas en los últimos nueve partidos, pasaron de estar en puestos de acceso directo a los ‘playoffs’ a ocupar la undécima plaza de la clasificación de la NBA.

WARRIORS 96 – TIMBERWOLVES 99

Los Warriors tenían ventaja 96-95 y posesión con 19 segundos para el final, pero Draymond Green perdió el balón con ingenuidad ante la presión de Kyle Anderson y Karl Anthony Towns conectó el triple con 9.9 segundos en el cronómetro que condenó a los californianos.

Los Wolves lograron su tercera victoria consecutiva y se colocaron séptimos en el Oeste (38-37), a un triunfo de los Warriors.

Towns acabó su partido con catorce puntos y cuatro triples, mientras que Naz Reid aportó 23 saliendo del banquillo. Para los Warriors, Jordan Poole firmó 27.

CELTICS 137 – SPURS 93

Sin Jayson Tatum, que se perdió el sexto partido de su temporada por un problema físico, Jaylen Brown dirigió el contundente triunfo de los Celtics sobre los Spurs con 41 puntos y trece rebotes.

Boston, segundos en el Este detrás de los Bucks, tuvieron un 57 % de acierto en tiros, con 19 puntos, ocho rebotes y cuatro triples de Derrick White.

HAWKS 119 – GRIZZLIES 123

Morant regresó al quinteto titular de los Grizzlies y selló con 27 puntos la sexta victoria consecutiva de los Grizzlies, segundos en el Oeste y ya clasificados para los playoffs.

Los Hawks bajaron a la novena posición del Este, con una victoria de margen sobre los Bulls, pese a los 28 puntos y diez asistencias de Trae Young.

RAPTORS 114 – WIZARDS 104

Los Raptors lograron un trascendental triunfo en casa contra los Wizards en un choque directo para los puestos de ‘play-in’, impulsados por 29 puntos de OG Anunoby y 28 de Fred VanVleet.

Los canadienses son octavos en el Este, mientras que los Wizards perdieron su quinto partido de los últimos seis y están a tres victorias de los Bulls, décimos, con un partido más.

CAVALIERS 108 – ROCKETS 91

Los Cavaliers vencieron con facilidad a los Rockets, últimos en el Oeste, con un doble doble de 24 puntos y catorce rebotes de Jarrett Allen y 22 puntos de Donovan Mitchell.

El español Ricky Rubio aportó dos puntos, un rebote y dos asistencias en 15.31 minutos en pista.

MAGIC 119 – NETS 106

Tras lograr un gran triunfo el sábado en Miami, los Nets cayeron en su visita a los Magic pese a los 44 puntos de un estelar Mikal Bridges.

Ocho jugadores de los Magic acabaron por encima de los diez puntos, liderados por los 21 de Cole Anthony y los 19, con diez rebotes, de Franz Wagner.

TRAIL BLAZERS 112 – THUNDER 118

Tras ver desvanecer sus opciones de disputar la postemporada, los Blazers, sin Damian Lillard, Anfernee Simons ni Jusuf Nurkic, perdieron su octavo partido en los últimos nueve, al rendirse contra unos Thunder que son novenos, empatados con los Lakers.

