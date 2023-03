Los Denver Nuggets ganaron este sábado el duelo entre líderes del Oeste y del Este contra los Milwaukee Bucks, en una jornada de la NBA marcada por los diez triples firmados por Trey Murphy en la victoria de los New Orleans Pelicans en el campo de Los Ángeles Clippers.

NUGGETS 129 – BUCKS 106

Jokic le ganó el duelo entre MVP a Giannis. El serbio se llevó los últimos dos, después de que el griego ganara los de 2019 y 2020. En Denver, Jokic firmó 31 puntos, seis rebotes y once asistencias y lideró la contundente victoria de los Nuggets.

Fue un choque entre los líderes del Oeste y del Este, respectivamente, que también podrían verse las caras en las próximas Finales NBA. Giannis se quedó a un paso del doble doble con 31 puntos y nueve rebotes.

Tough work tonight by Nikola Jokic 🃏 31 points

6 rebounds

11 assists Nuggets win the battle of the #1 Seeds at home pic.twitter.com/Y4IBt51L3g — NBA (@NBA) March 26, 2023

SUNS 125 – 76ERS 105

El banquillo de los Suns superó por 53-17 al de los 76ers y el equipo de Monty Williams cortó su racha de tres derrotas consecutivas a costa de los 76ers, todavía sin James Harden.

Booker firmó 29 puntos y, desde el banquillo, TJ Warren aportó 16, Terrence Ross, 15 y Cameron Payne, 14 para los Suns.

Los Sixers perdieron su segundo partido consecutivo, tras caer en San Francisco contra los Warriors, pese a los 37 puntos de un gran Tyrese Maxey, con siete triples. Embiid aportó 28 puntos y diez rebotes.

KINGS 121 – JAZZ 113

Los Kings todavía no pueden celebrar su regreso a los playoffs tras 17 años de espera, pero dieron un nuevo paso hacia la postemporada. Solo es cuestión de tiempo para que llegue la oficialidad y, mientras, el equipo de Mike Brown se impuso a los Jazz pese a la baja de De’Aaron Fox.

Kevin Huerter firmró 27 puntos y Domantas Sabonis aportó un valioso doble doble de 16 puntos y quince rebotes. Para los Jazz, Walker Kessler consiguió 31 puntos y once rebotes.

Walker Kessler is the first Jazz rookie EVER with 30+ PTS and 10+ REB in a game. Tonight: 31 PTS (career-high)

11 REB Tough. pic.twitter.com/1ky17b42Sg — NBA (@NBA) March 26, 2023

CLIPPERS 110 – PELICANS 131

Una monumental actuación de Trey Murphy, con diez de doce en triples y 32 puntos, impulsó la victoria de los Pelicans en el campo de los Clippers, en los que Kawhi Leonard no pasó de los doce puntos, con un poco habitual cuatro de 16 en tiros. Eso sí, el campeón NBA con los Raptors recibió un fuerte codazo en la cara por parte de Brandon Ingram.

Los Pelicans, en los que el español Willy Hernangómez aportó dos puntos y dos rebotes, se colocaron séptimos gracias a su cuarta victoria consecutiva, detrás de los Clippers, sextos.

Career night for Trey Murphy III 🔥 32 points

10 threes (career-high)

11/14 FG

W pic.twitter.com/o1D5vgTXni — NBA (@NBA) March 26, 2023

HEAT 100 – NETS 129

Con una gran actuación en Miami, liderada por los 27 puntos de Mikal Bridges, los Nets aplastaron a los Heat en un choque directo por la sexta posición y superaron en la tabla al equipo de Erick Spoelstra para colocarse en puestos de acceso directo a los playoffs.

Los Nets cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas y tumbaron a los Heat pese a los 23 puntos de Tyler Herro y los 23 de Max Strus saliendo del bannquillo.

Mikal Bridges dropped 27 points and 7 assists as the Nets picked up the win in Miami 🔥 pic.twitter.com/3pNaj7wAGW — NBA (@NBA) March 26, 2023

HAWKS 143 – PACERS 130

John Collins, con 21 puntos, y Clint Capela, con un doble doble de 17 puntos y 17 rebotes, lideró una exhibición de equipo de los Hawks, con ocho jugadores por encima de los diez puntos, más un Bogdan Bogdanovic que firmó nueve.

Los Hawks aceleraron hacia los “play-in”, mientras que los Pacers siguen fuera de los puestos de postemporada, pese a la gran actuación de Jordan Nwora, con 33 puntos en menos de 33 minutos saliendo del banquillo.