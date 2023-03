Los Dallas Mavericks tocaron fondo este viernes al caer en casa contra los Charlotte Hornets y al quedarse fuera de los puestos de ‘play-in’ de un Oeste cada vez más salvaje y equilibrado, en una jornada de la NBA en la que Jayson Tatum superó a Larry Bird con cuarenta partidos por encima de los treinta puntos y en la que Luke Kennard conectó diez triples para los Memphis Grizzlies.

La noche también fue marcada por el triunfo de los Lakers contra los Thunder, ante la mirada de un sonriente LeBron James, que sigue recuperándose de su lesión en el tendón de un pie. Los angelinos alcanzaron el .500 en su balance (37-37) y se colocaron octavos, empatados con los Minnesota Timberwolves, séptimos.

MAVERICKS 109 – HORNETS 117

Ni los 34 puntos, diez rebotes y ocho asistencias de Luka Doncic, ni los 18 puntos de Kyrie Irving, en su regreso tras una lesión de pie, pudieron aliviar a unos Mavericks en caída libre, con una defensa extremadamente vulnerable y actualmente fuera de los puestos de ‘play-in’.

Los texanos perdieron su sexto partido en los últimos ocho y bajaron a la undécima posición, tras rendirse contra unos Hornets que son penúltimos en el Este y que ya piensan en la próxima temporada.

Seis jugadores de los Hornets acabaron con dobles dígitos, una prueba más de la fragilidad defensiva de los Mavs, que perdieron a piezas clave como Dorian Finney Smith en la operación que llevó a Irving a Dallas procedente de los Brooklyn Nets.

CELTICS 120 – PACERS 95

Jayson Tatum dejó atrás la marca de 39 partidos con más de treinta puntos de Larry Bird con los Celtics y, con sus 34 puntos, dirigió la cómoda victoria de su equipo contra los Pacers.

Jaylen Brown contribuyó con 27 puntos y Derrick White con 22 para unos Celtics que son segundos en el Este, detrás de los Bucks.

Big performances in the Boston win 🔥 Tatum: 34 PTS, 7 REB

Brown: 27 PTS, 7 REB, 4 AST pic.twitter.com/LBw908H2Qv — NBA (@NBA) March 25, 2023

GRIZZLIES 151 – ROCKETS 114

En el segundo enfrentamiento en tres días entre estas franquicias, los Grizzlies sellaron su clasificación matemática a los playoffs con un ataque demoledor y un 59% de acierto en triples con Luke Kennard como absoluto protagonista con diez de once desde el arco.

Ja Morant disputó su segundo partido tras su suspensión por su video con un arma en un local nocturno de Colorado. Salió del banquillo y aportó 18 puntos y ocho asistencias ante los Rockets.

Luke Kennard tonight: 🎯 Sets career-high and franchise record with 10 threes

🎯 Becomes 1st player ever with 10+ 3PM on 90%+ FG

🎯 Leads Grizzlies to a playoff-clinching W pic.twitter.com/7WEjWEi926 — NBA (@NBA) March 25, 2023

WARRIORS 120 – 76ERS 112

Jordan Poole anotó 19 de sus 33 puntos en un extraordinario cuarto período para liderar a los Golden State Warriors por encima de los 76ers, pese a la gran noche de Joel Embiid, que acabó con 46 puntos, nueve rebotes, ocho asistencias, dos robos y un taponazo, con 19 de 22 dese la línea de libres.

Poole brilló con 33 puntos y seis triples saliendo del banquillo, mientras que Stephen Curry aportó 29 puntos y Klay Thompson firmó 21, con seis triples.

Warriors won a thriller behind big performances from Steph and Jordan Poole 🔥 Steph: 29 PTS, 8 REB, 3 AST

Poole: 33 PTS, 3 REB, 3 AST, 6 3PM pic.twitter.com/R7twDoYCbQ — NBA (@NBA) March 25, 2023

JAZZ 116 – BUCKS 144

Con una lluvia de triples, los Bucks aplastaron a los Jazz en Salt Lake City. Pat Connaughton conectó seis triples para 22 puntos y Grayson Allen firmó cinco para 25 puntos. Todo el quinteto titular de los campeones de 2021 acabó por encima de los 18 puntos, con Giannis Antekounmpo que aportó un doble doble de 24 puntos y once asistencias.

En los Jazz, sin Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Collin Sexton ni Rudy Gay, el italiano Simone Fontecchio firmó la mejor actuación de su carrera con 26 puntos.

LAKERS 116 – THUNDER 111

Los Lakers, todavía sin LeBron James, de baja por un problema en el tendón de un pie, lograron un trabajado triunfo en casa contra los Thunder y alcanzaron a los Minnesota Timberwolves en la séptima plaza del Oeste en la NBA (37-37).

Anthony Davis dominó con 37 puntos y catorce rebotes, con 15 de 21 en tiros, apoyado por los 21 de Dennis Schroder y los 20 de Lonnie Walker.

Para los Thunder, décimos (36-38), Josh Giddey logró un doble doble de 27 puntos y 18 rebotes y Shai Gilgeous Alexander aportó 27.