Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks, protestó por el que considera “quizás el peor error arbitral en la historia de la NBA”, después de que su equipo perdiera 125-127 contra los Golden State Warriors.

Cuban se refirió a una acción con 1.54 por jugar en el tercer período, cuando los árbitros entregaron el balón a los Warriors, que anotaron a placer con los Mavericks posicionados en la otra mitad de campo, convencidos de que les pertenecía la posesión.

Esos dos puntos terminaron siendo determinantes para la victoria de los Warriors y los Mavericks, que bajaron a la novena plaza del Oeste y ven peligrar su presencia en la postemporada, se plantean recurrir ante la NBA.

Only two refs were on that side of the court and we had 2 guys at half court going to in bound. The other ref obviously thought it was our ball as well. https://t.co/NSTsj5CWKY pic.twitter.com/cStupauXiV

— Mark Cuban (@mcuban) March 23, 2023