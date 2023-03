Es común encontrarse con videos de Stephen Curry clavando tiros de larga distancia en la previa de los partidos de los Golden State Warriors, con el base y figura del equipo de la NBA sorprendiendo a los fanáticos.

Pero, esta vez, su puntería no estuvo fina y acabó golpeando a un pasapelotas antes del duelo ante los Milwaukee Bucks, donde marcó 36 puntos para la victoria de su elenco por 125-116.

‘Steph’ se animó a lanzar desde atrás de uno de los aros para encestar en la otra área de la cancha, con un tiro de aproximadamente 30 metros.

Sin embargo, Stephen Curry quedó corto y acabó golpeando en el rostro a uno de los alcanzapelotas, quien ni siquiera vio cuando la bola se acercaba a él a todo velocidad.

El golpe fue tal que los lentes del joven volaron lejos y debió ser atendido por el personal médico de los Warriors.

Horas después, el propio Curry detalló en redes sociales que le obsequió su camiseta a Jonathan, el golpeado pasapelotas, y que se disculpó por su error de cálculo.

Ouch … Heads up when Steph is going for the full-court tunnel shot 🤕 pic.twitter.com/UHiYP948Ig

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 12, 2023