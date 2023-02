Este miércoles, el exjugador de Los Ángeles Lakers, Russell Westbrook, fue presentado como nuevo fichaje de Los Ángeles Clippers, luego de firmar su renuncia con Utah Jazz tras ser traspasado en un acuerdo que llevó a D’Angelo Russell al elenco de LeBron James.

En su primer día como compañero de Paul George y Kawhi Leonard, el base expresó su ilusión por el nuevo reto y reconoció que el primer objetivo de la franquicia es “ganar un título”.

“Las conversaciones están enfocadas en ganar. Creo que el primer objetivo es un título y sabemos lo que necesitamos para hacerlo”, afirmó el nueve veces All-Star.

El basquetbolista de 34 años consideró que los Clippers son un equipo que le permitirá expresar su potencia, después de unas últimas temporadas deslucidas.

Muy criticado por su rendimiento en los Lakers, en los que este año perdió su plaza en el quinteto titular, Westbrook expresó su agradecimiento a los aficionados que le animan a diario y reconoció que ha tenido “altibajos” en los últimos tiempos.

Cabe consignar que el ex Oklahoma City Thunder fue transferido el 9 de febrero por Los Ángeles Lakers y los Jazz no se habían querido comprometer con el contrato del jugador ni con los minutos que tendría en el equipo de Utah, por lo que no alcanzó a disputar ningún partido antes de su desvinculación.

Westbrook también había estado en conversaciones con otros equipos como Chicago Bulls y Miami Heat, pero eligió a los Clippers por tener, a priori, más protagonismo. ¿Será titular por sobre Terance Mann o Nah’Shon Hyland?