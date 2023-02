Este viernes en Utah, la NBA dio el vamos al All-Star con dos increíbles eventos; el ‘Rising Stars’, que enfrenta a los novatos más destacados de la liga, y el ‘Juego de las Celebridades’, que contó con la presencia de famosos de la talla de los reggaetoneros Ozuna y Nicky Jam, el rapero 21 Savage, el tenista Frances Tiafoe y el luchador de la WWE, The Miz.

Justamente, este último fue el protagonista del encuentro que tenía como capitanes al propietario de Utah Jazz, Ryan Smith, y al exbasquetbolista Dwayne Wade. Y es que, en las últimas centésimas de segundo y cuando el marcador favorecía al ‘Team Wade’ con tres puntos por encima, la estrella de la lucha libre dejó boquiabierto a todos.

El ‘Miz’ agarró el último rebote cuando quedaban 0,7 segundos y, desde mitad de cancha, lanzó un triple que entró limpio a la canasta, provocando la algarabía de sus compañeros, relatores, del público, e incluso de sus rivales.

La fiesta era total en el Vivint Smart Home Arena de Utah, sin embargo, la ilusión del crack de la WWE comenzaría a derrumbarse cuando los árbitros del compromiso decidieron revisar la jugada que, para decepción de muchos, se dio fuera de tiempo, luego de que The Miz no alcanzara a soltar el balón antes de la bocina.

IF THIS WOULD'VE COUNTED FROM @mikethemiz 😳 pic.twitter.com/a0WyVfqblN

— ESPN (@espn) February 18, 2023