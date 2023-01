Un clásico con escándalo. Boston Celtics y Los Angeles Lakers protagonizaron un duelo caliente en la NBA la madrugada de este domingo.

Un partido parejo contra todo pronóstico, donde los angelinos sorprendieron tomando ventaja gran parte del mismo por un LeBron James que estuvo formidable una vez más: 41 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

Pero hubo un momento del enfrentamiento que se robó toda la atención. Fue cuando el propio James encaró con 4 segundos para el término y el marcador 105-105.

El ‘Rey’ saltó en el último suspiro en busca de un lanzamiento o una falta del rival. Y recibió notoriamente lo segundo con un Jayson Tatum que le bajó el brazo, sin embargo, los jueces no sancionaron nada.

Así, el partido se dio por terminado con 105 por lado. LeBron James estalló, reclamó la infracción, se tiró al piso. No lo podía creer.

Por si fuera poco, Patrick Beverley, compañero de James, tomó la cámara de un fotógrafo y se la llevó a uno de los árbitros para que se diera cuenta del error… y fue para peor: se le cobró falta técnica y Boston inició el alargue con un punto de ventaja.

Ya en el tiempo suplementario fue otro partido. Boston tomó las riendas ante su público, con un Jaylen Brown que mostró lo mejor de su repertorio y se quedaron con una ajustada victoria de 125 a 121.

LeBron James se enfadó muchísimo, no se podía creer que no pitaran falta😡 pic.twitter.com/aTCFD9JxN7

De esta manera, con polémica, se dio fin a uno de los clásicos más ‘calientes’ del último tiempo en la NBA.

James, en tanto, con su gran actuación, quedó a solo 116 puntos de igualar a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos.

Patrick Beverley really brought a camera out to the floor 😅 pic.twitter.com/7hMugg7BaN

— SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2023