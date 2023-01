La libertad es mucho más que una palabra para el jugador de básquetbol Enes Freedom -antes conocido como Enes Kanter-, quien es seguido de cerca y más aún, sindicado como terrorista por el gobierno turco que preside Recep Tayyip Erdogan. Entre su historia deportiva y personal, asoma una fugaz visita a Chile.

Una visita particular

En pleno apogeo de los Oklahoma City Thunder en 2016, el gigante de 2,11 mts aterrizó rápidamente en Chile para pasar sus vacaciones en Sudamérica. Argentina fue su primer recorrido y posteriormente, fue el turno del suelo nacional.

El colegio Mustafa Kemal Atatürk de Lo Prado fue testigo de la visita de Kanter, ocasión donde el deportista nacido en Turquía (ahora nacionalizado estadounidense) compartió con niños y niñas sus experiencias en la NBA.

Dentro de su recorrido, el jugador recibió una camiseta de la Selección Chilena de Fútbol e incluso, se encontró con el pleno desarrollo de una protesta en la Alameda. Sorprendido con el hecho, el basquetbolista grabó la manifestación y dejó un registro en su Twitter. “Estamos atrapados en la protesta en Chile, jaja”, dijo.

Şili'de protestonun içinde kaldık 😳😱

Haha 😂😂 pic.twitter.com/KubtXdMZMT — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) July 5, 2016

Y entonces, ¿por qué el jugador es terrorista?

Debido a la crisis política que sacude a Turquía, teniendo como punto clave al intento de golpe de estado que sufrió el gobierno de Erdogan en 2014 y las acciones represivas turcas en la crisis diplomática entre tal país y Siria, Kanter no dudó en tomar opinión de la situación desde su posición de figura pública.

Incluso, Enes Freedom relacionó al presidente turco con Adolf Hitler.

“(Erdogan) no respeta los derechos humanos, no hay democracia, no hay libertad de expresión o religión en Turquía. Lo llamé el Hitler de nuestro siglo por una razón, (…), tengo muchos amigos kurdos y son personas increíbles. Lo que está sucediendo es una tragedia, muchos hombres, mujeres, niños y bebés inocentes están muriendo en Siria”, apuntó el exjugador de Oklahoma City Thunder y New York Knicks a CNN en 2019.

Básicamente, por crticar públicamente a Erdogan y sus medidas represivas, el jugador de 29 años ha afirmado en más de una ocasión que se siente perseguido.

Ahora, y tras ser calificado como terrorista por el gobierno de Turquía, desde el diario New York Post afirmaron que desde la entidad gubernamental se ofreció una recompensa de medio millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de Enes Freedom.

Mientras tanto el ex pívot de los Boston Celtics, quien es reconocido como uno de los mejores basquetbolistas turcos en el presente siglo, está cada día más lejos de volver a su país y teme por su vida, asentado en Estados Unidos con la protección del FBI.