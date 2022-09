La joven estrella de Minnesota Timberwolves y del baloncesto estadounidense, Anthony Edwards, sigue en el ojo del huracán. Y es que tras usar sus redes sociales para publicar un video donde utiliza lenguaje homofóbico y pese a sus posteriores disculpas, la leyenda mundial de este deporte, Kareem Abdul-Jabbar, explotó contra el jugador.

El ícono de Milwaukee Buck y Los Angeles Lakers, y reconocido activista internacional, no quiso pasar por alto los condenables comentarios del escolta, quien llamó “maricas” a una pareja desde su automóvil y se preguntó: “¿En qué se ha convertido el mundo?”.

“Sería fácil descartar la inmadurez de Anthony Edwards (21 años), si no fuera por el hecho de que hemos visto tantos casos de deportista y propietarios famosos que expresan en las noticias sentimientos racistas, misóginos y homofóbicos. Esto daña los deportes en general y sus equipos en particular, y revive el viejo estereotipo del atleta tonto y acosador”, manifestó Abdul-Jabbar en Gaye Magazine, un medio dedicado a cubrir noticias LGBTQ+.

Además de borrar la publicación en cuestión de minutos, la elección n°1 del draft de 2020 utilizó su cuenta de Twitter para expresar su arrepentimiento y pedir perdón.

“Lo que dije fue inmaduro, hiriente e irrespetuoso, y lo siento mucho. Es inaceptable para mí o para cualquier persona usar ese lenguaje de una manera tan hiriente, no hay excusa para ello, en absoluto. ¡Me criaron mejor que eso!”, escribió Edwards.

