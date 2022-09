Anthony Edwards, jugador de los Minnesota Timberwolves y número 1 del Draft de la NBA 2020, se vio envuelto en un escándalo homofóbico por un video que publicó en sus redes sociales y borró minutos después.

El escolta viajaba en su auto cuando se encontró con un grupo de hombres, quienes compartían juntos y sin camiseta, y realizó comentarios que han ofendido a los fanáticos del baloncesto.

“¡Mira a estos maricas! ¿En qué se ha convertido el mundo?”, exclamó Edwards, según detalla Marca.

El registro estuvo en su cuenta de Instagram solo un par de minutos, ya que decidió eliminarlo por el revuelo generado. Sin embargo, el video ya se había viralizado y el deportista ofreció disculpas.

“Lo que dije fue inmaduro, hiriente e irrespetuoso, y lo siento mucho. Es inaceptable para mí o para cualquier persona usar ese lenguaje de una manera tan hiriente, no hay excusa para ello, en absoluto. ¡Me criaron mejor que eso!”, comentó Edwards.

Anthony Edwards is wild for this man 😭 pic.twitter.com/ccSkkDfe1E

— HaterMuse (@HaterMuse) September 11, 2022