Máximo anotador del año, líder de puntos en su equipo y candidato a MVP de la NBA 2020-2021, son algunos de los logros de la temporada de Stephen Curry que finalizó este viernes y sin poder entrar a playoffs.

Golden State Warriors afrontaba un duelo decisivo de play-in ante Memphis Grizzlies. El elenco que se llevase la victoria, ingresaba directo a los anhelada post temporada. Sin embargo, el cuadro de San Francisco no pudo ante Ja Morant y compañía, cayendo por un marcador de 117-112.

Una derrota contra todo pronóstico y que deja con las manos vacías a Curry, quien a pesar de despertar en el tercer cuarto, llevar el cotejo a la prórroga y finalizar el encuentro con 39 puntos, no fue suficiente ante la táctica de Taylor Jenkins.

Es el segundo año consecutivo en que los Warriors se quedan sin playoffs. Tras la lesión de Klay Thompson, nadie daba un peso por Golden State, pero la temporada salvaje del ‘Chef’ ilusionó a más de un seguidor en California.

¿Terminó el campeonato para Stephen Curry? Sí y no. El base de 33 años no tendrá más participación en cancha, no obstante, se encuentra a la espera de los resultados al MVP de la NBA. Un premio que también esperan llevarse Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Joel Embiid (76ers).

Por otro lado, desde 2017 que los Grizzlies no se metían en playoffs y de la mano de Ja Morant, enfrentarán en primera ronda a los líderes de la Conferencia Oeste; Utah Jazz.

El primer partido de la llave se llevará a cabo este domingo en el Vivint Smart Home Arena.