Como es costumbre al finalizar la temporada regular, la NBA anunció a las figuras del baloncesto que fueron nominados a los distintos premios individuales del año, en donde la lucha por el ‘Most Valuable Player’ (MVP) será la que se robe todas las miradas.

Tras un comienzo irregular de Giannis Antetokounmpo y las constantes lesiones de LeBron James, la pelea por el MVP estará sumamente reñida este año. Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Joel Embiid (76ers) lucharán por convertirse en el mejor jugador de la temporada regular del actual campeonato de la NBA.

Sin duda, el nombre de Curry es el que más se repite como favorito para conseguir este galardón. No obstante, los mejores pívots del baloncesto mundial no se la harán fácil, ya que atraviesan por un espectacular momento deportivo.

Por otra parte, Rudy Gobert (Utah Jazz) va por su tercer premio a mejor ‘Jugador defensivo del año’ de su carrera y estará acompañado de Draymond Green (Golden State Warriors) y Ben Simmons (76ers) como las otras opciones.

El ‘novato del año’ parece tener nombre y apellido; LaMelo Ball. El base de 19 años ha cosechado una gran temporada con un equipo modesto como Charlotte Hornets, quien los llevó a posicionarse en la décima posición de la Conferencia Este. El pick número uno del pasado draft, Anthony Edwards (Timberwolves), junto con Tyrese Haliburton (Sacramento Kings) completan la nómina.

Jordan Clarkson (Utah Jazz), Joe Ingles (Utah Jazz) y Derrick Rose (New York Knicks) fueron elegidos para disputar el ‘Sexto hombre del año’.

Los ganadores a estos premios individuales de la temporada serán entregados en mitad de los playoffs y no contará con el tradicional espectáculo de premiación, debido a la pandemia.

Otro de los galardones entregados serán al ‘Mejor entrenador del año’ y ‘Mayor progresión del año”.