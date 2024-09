Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El periodista de Deportes en Radio Agricultura, Cristian Caamaño, generó controversia al referirse de forma despectiva a Alejandra Díaz y Mauricio Isla en un programa en vivo, expresando que el capitán de la Selección Chilena no debería estar con una mujer que se muestre en sitios con poca ropa. Tras la amplia repercusión, Caamaño pidió disculpas públicas, reconociendo su error y lamentando el impacto negativo de sus palabras. Además, expresó su preocupación por el daño causado a su entorno familiar y aclaró que no es misógino, sino un admirador de la importancia de la mujer. Finalmente, aseguró que no volverá a referirse a este tema y pidió que cualquier crítica se dirija a él, no a su familia.