Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El entrenador de la Selección chilena, Ricardo Gareca, habló con los medios de comunicación sobre la convocatoria de 26 jugadores (25 tras la lesión de Diego Valdés) para los próximos partidos ante Argentina y Bolivia. Destacó las ausencias de Alexis Sánchez, Igor Lichnovsky por motivos de salud, y Claudio Bravo por su retiro. Gareca mencionó que por el momento no han considerado un reemplazante para Valdés y que La Roja está en un proceso de formación, sin un líder natural definido. Respecto al capitán, indicó que no lo tiene definido y que no ve mal que el de mayor experiencia asuma ese rol. Gareca enfatizó en que el grupo es el líder más importante y que confía en las expectativas con el equipo actual.