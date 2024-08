Este martes, TMZ reveló a la luz pública un controversial video en el que se aprecia a la leyenda de la lucha libre, Hulk Hogan, bromeando con golpear a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

En el registro, se ve como Hogan, cuyo nombre real es Terry Bollea, se refiere a Harris ante una multitud que se dividía entre abucheos y pifias.

“¿Quieren que golpee con el cuerpo a Kamala Harris?”, “¿Quieren que tire mi pierna sobre Kamala?”, gritó el exluchador, refiriéndose a su icónico movimiento en el ring.

No contento con eso, también Hogan ironizó al preguntarle al público: “¿Kamala es un camaleón? ¿Es india?”, para hacer un despectivo gesto alusivo a los indígenas americanos.

“No fui yo, fue la cerveza la que habló“, se le escucha decir en el video.

Cabe mencionar que el mes pasado, Hulk Hogan apareció en la Convención Nacional Republicana para respaldar a Donald Trump, instancia en la que, incluso, rasgó su camiseta y mostró consignas a favor del candidato a vicepresidente, JD Vance.

Drunk ass Hulk Hogan “Want me to body slam Kamala Harris? I said, do you want me to body slam Kamala Harris? Want me to drop the leg on Kamala?” " Is she Indian ?" followed by a disgusting racist "How"

Video by TMZ sports pic.twitter.com/0NElruXfZ1

— RidinwithKamala (@tltown2019) August 20, 2024