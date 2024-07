La legendaria superestrella de lucha libre Hulk Hogan anunció este jueves, durante la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, su respaldo a la campaña del expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump.

Lo hizo desde el escenario y ante una multitud enfervorecida, que vio cómo este se quitó la chaqueta y se desgarró una camiseta para quedarse con otra de tirantes con el apellido del expresidente y el de su compañero de fórmula, el senador por Ohio J.D. Vance.

“Va a ganar en noviembre y cuando lo haga todos vamos a ser campeones de nuevo. Ha sido el mayor patriota y lo sigue siendo. Siempre ha dicho exactamente lo que piensa, e independientemente de las posibilidades, siempre encuentra la manera de ganar”, señaló acerca de Trump, a quien dijo conocer desde hace 35 años.

Estados Unidos, en su opinión, nunca ha estado mejor que bajo el mandato del republicano (2017-2021). Después llegó la presidencia de Joe Biden y “la frontera y (el precio de) la comida y la gasolina están sin control”.

“El único que lo puede arreglar es Trump”, señaló Hogan mientras Trump le lanzó un beso al aire a modo de agradecimiento.

El luchador, de 70 años y pronunciado bigote, fue uno de los oradores sorpresa en la última jornada del cónclave conservador. Se dirigió a la multitud poco antes del primer discurso público de Trump desde que sobrevivió a un intento de asesinato el sábado en Butler (Pensilvania).

“Después del atentado contra su vida la semana pasada, ya es suficiente. Dejemos que la Trumpamanía se vuelva loca, hermano. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande“, dijo haciendo alusión al lema del magnate neoyorquino.

Hulk Hogan, cuyo nombre real es Terry Gene Bollea, fue enormemente popular en los años 80 y 90 como parte de la World Wrestling Federation (WWE). También, fue célebre por la batalla legal en 2013 con la que consiguió hundir al portal de chismes Gawker por la publicación de un video sexual suyo.

Cabe destacar que, por su parte, Donald Trump ha tenido una larga relación con la lucha libre profesional, puesto que ha sido patrocinador de varios eventos e incluso ha participado en peleas guionizadas.

I’ve seen it all now 😂@HulkHogan pic.twitter.com/vy6ei4tAMO

— Russell Brand (@rustyrockets) July 19, 2024