Este miércoles, sorprendió en redes sociales la aparición del mítico luchador Jeff Hardy, ex World Wrestling Federation/Entertainment (WWE), con la camiseta de Colo Colo.

Para contextualizar, el otrora peleador de TNA y All Elite Wrestling (AEW), apareció junto a su hermano Matt para promocionar un evento en el que estarán como ‘The Hardy Boyz’.

El mítico dúo hará presencia en el 90’s Wrestling Con de Nueva Jersey, instancia que reunirá a leyendas de los años 90′ de la lucha libre.

Al ver al excampeón mundial de la WWE con la tricota de los albos, las y los hinchas de Colo Colo celebraron a Jeff Hardy e incluso, lo pidieron -en tono de broma- como próximo refuerzo.

Cabe señalar que dicha camiseta, fue un regalo de un fanático chileno a ‘The Charismatic Enigma’ en la Wrestlecon 2024.

The Hardys take over New Jersey this weekend.

Saturday we’re in Atlantic City at @90sWrestlingCon signing & taking photos, followed by a LIVE @MattHardyPod & a @jeffhardybrand concert!

Sunday we’re appearing at Lafayette’s Pandora’s Box MEETING, GREETING & DELETING! See ya… pic.twitter.com/LUCXvE42eW

— MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) July 10, 2024