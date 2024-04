Un inesperado momento se vivió, este viernes, en una nueva fecha de la Liga MX. Y es que, en la abultada victoria del Toluca ante Atlético San Luis (5-1), el delantero mexicano Alexis Vega se robó todas las miradas de la jornada con una sorpresiva celebración.

El exjugador de Chivas de Guadalajara logró abrir el marcador al minuto 13 de partido y, luego de acercarse a una de las gradas para festejar el gol, aprovechó un vaso de cerveza lanzado por la afición rival para beber un sorbo y viralizarse rápidamente.

Pese a que las reacciones de los hinchas futboleros fueron variadas, el delantero se tomó con humor esta situación.

“Uno festeja los goles y la gente hace su papel, es algo con lo que tengo que lidiar siempre, no me preocupa ni me molesta en lo mínimo. Es un poco de show, sí tomé un poquito y es parte del juego”, reconoció tras el encuentro Vega.

Cabe consignar que el chileno Jean Meneses también dijo presente en la victoria de los ‘Diablos Rojos’ con un doblete que le permite inaugurarse en las redes en la presente temporada.

⚽️ Qué torneo está haciendo Alexis Vega.pic.twitter.com/bLC4v7xbpE — dataref México (@dataref_mx) April 20, 2024