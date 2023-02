Surreal escena en el fútbol italiano. El hecho ocurrió el fin de semana durante un encuentro de la Serie B y protagonizada por un integrante del plantel de Venezia FC.

El futbolista Joel Pohjanpalo aprovechó que lo sacaron del campo a los 81 minutos para ir por una cerveza, acción que terminó con la ovación de la hinchada local.

En vez de ir al banco, el delantero de origen finlandés se desapareció por unos instantes y aquello provocó la sorpresa de sus compañeros y el cuerpo técnico.

Finalmente, el ex jugador del Bayer Leverkusen y Hamburgo se dirigió directo al bar del estadio para comprar la tradicional ‘chela’.

La fanaticada del Venezia, tras percatarse de la situación, comenzó a aplaudir al atacante, quien no pudo dar el primer sorbo a su bebida, ya que se acercó a los fanáticos para convivir con ellos un momento.

El ariete de 28 años fue una de las figuras en el triunfo de su escuadra por 2-1 sobre Spal, por la 24ª fecha del certamen de ascenso en el Calcio, con dos asistencias.

No prizes for guessing which side of the “is it a problem that Venezia are trendy and relegated?!” debate we are on, but watch this video of Joel Pohjanpalo having a pint after getting subbed off, and join us on the right side of history. pic.twitter.com/Ju2VytqJuE

— MUNDIAL (@MundialMag) February 12, 2023