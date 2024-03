El programa ‘El Antídoto’ de Mega estuvo marcado por un curioso momento donde el jugador de La Roja, Guillermo Maripán, apareció en pantalla para enviarle un mensaje a Luis Slimming.

En concreto, el futbolista apareció para aclarar un chiste del comediante, en el que cuenta que le hizo clases de matemáticas a un futuro futbolista.

“Hola ‘Don Comedia’. Grabo este video para felicitarte por el éxito que tuviste en el Festival de Viña y también para recordarte que dejes de decir que me hiciste clases, malaya culiá‘, porque no te conozco. Nunca te he visto”, dijo ‘Memo’ entre risas.

A Luis Slimming, en tanto, no le quedó más que aclarar la humorada. “Una vez a un alumno lo mandé a la pizarra y me dijo ‘no necesito eso, voy a ser futbolista’. La directora me dijo años después que era Guillermo Maripán y yo a entrevista que iba lo contaba. Después Guillermo me encaró y me dijo ‘nunca fuiste profe mío’, chuchetu…”.

¿Y quién era el jugador, entonces? La respuesta era Benjamín Inostroza, hoy delantero de Deportes Melipilla al que se le recuerda por su pasado en La U, al debutar en el profesionalismo con 15 años bajo el alero de Jorge Sampaoli.