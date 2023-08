En un inesperado y viralizado momento, el reconocido basquetbolista Stephen Curry apareció en medio del recital de la banda Paramore para cantar el éxito “Misery Business”. El público quedó asombrado al ver al MVP de la NBA y campeón con los Golden State Warriors sacando a la luz y, a todo pulmón, su faceta musical.

El basquetbolista aprovechó sus vacaciones para generar la sorpresa en el Chase Center durante la madrugada de este martes 8 de agosto, mostrándose como un miembro más de la banda.

Al respecto, la vocalista de Paramore, Hayley Williams, declaró, antes de la intervención del base de la NBA que “desde el momento en que Steph tome el micrófono, esto ya no será un espectáculo de Paramore, será un espectáculo de Steph Curry”

Posteriormente, la actriz y esposa del jugador, Ayesha Curry, reconoció que la banda fue importante en las citas en las que terminó conociendo al deportista.

Hasta el momento, el video de Steph cantando junto al conjunto de rock alternativo se viralizó rápidamente en redes sociales y hasta el momento, se sigue difundiendo.

Sobre el ’30’ de los Warriors, no es primera vez que se ve involucrado en actividades fuera del basket. De hecho, el pasado 17 de julio, logró ganar el American Century Championship, un prestigioso torneo de golf donde participan celebridades de Estados Unidos.

Steph Curry came out and performed with Paramore during their concert at Chase Center 😂🎙️

(via @ChaseCenter)pic.twitter.com/UJwrUrAdQc

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 8, 2023