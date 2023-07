El alcance de la inteligencia artificial (IA) no tiene límites y de aquello pudieron ser testigos las y los hinchas del fútbol de Argentina, gracias a una icónica pieza musical que ‘revivió’ la voz de Gilda.

Ya es un hecho que los servicios que otorgan los múltiples avances en la materia abren un abanico de posibilidades para crear muchas cosas, en este caso, una canción que se ha hecho viral al otro lado de la cordillera.

“Gilda vuelve a alentar a la Selección”, dice un video publicado por la empresa trasandina de tecnología Noblex, musicalizado con una canción de la fallecida artista creada mediante inteligencia artificial.

El tema en si, consiste en una versión alternativa del conocido éxito ‘Se me ha perdido un corazón‘, uno de los más grandes de la famosa artista de cumbia que falleció en 1996.

“Hay que alentarte selección, hay que alentar de corazón, de la cabeza. Que no me importa si ganas, que no me importa si perdés, las sigo a ellas“, dice parte de la letra de la tonada que es furor en redes sociales.

Por último, vale recordar que la Selección Argentina femenina clasificó al Mundial de Australia/Nueva Zelanda de 2023 y contará con la presencia de Camila Gómez Ares (Universidad de Concepción) y la multicampeona con Colo Colo, Estefanía Banini, dentro de las veintitrés futbolistas que compondrán su plantel en la cita planetaria.

