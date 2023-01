Curiosas imágenes llegan desde el fútbol italiano en donde existió un insólito cobro de un gol que evidentemente toca la malla lateral del arco, pero el árbitro del compromiso lo validó para sorpresa de todos los asistentes y jugadores del compromiso en la Liga amateur.

Esto ocurrió el pasado fin de semana en el duelo entre el local Noicattaro, quienes recibieron a Castellana por la 14° jornada del Grupo B de la mencionada categoría.

La increíble jugada ocurrió en el primer tiempo, cuando el elenco visitante atacó el bloque ofensivo del Noicattaro, momento en que el delantero Sabatelli llegó para rematar el balón a pocos metros del arco, pero su disparo se fue desviado por el costado de la portería, tocando incluso la malla por el lado de afuera de los tres palos.

Sin embargo, el árbitro Andrea Romano, validó el gol de Castellana, algo que impulsó la furia del cuadro local que se volcaron a reclamar el insólito cobro de gol en el partido.

La determinación del umpire motivó los reclamos de lo integrantes del Noicattaro, quienes se encuentran solicitando que se repita el encuentro que finalizó en victoria para Castellana por el ‘gol fantasma’.

Brutal esto en el derbi italiano entre Noicattaro-Castellana. Increíble que el árbitro concediera este tiro fuera como gol (y lamentable también el equipo celebrándolo como si hubiera entrado) 📽️@SC_ESPN pic.twitter.com/5JVUQfNtdi — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 10, 2023

Así lo comunicó el director general del Noicattaro Francesco Langiulli, quien sentenció: “Las imágenes hablan por sí solas y además se han viralizado. Estamos absolutamente indignados, eso sí, por el comportamiento de los directivos y, sobre todo, del técnico del Castellana”.

“Algunos de sus jugadores querían que marcáramos para ’empatar’ el marcador, pero finalmente no lo permitieron. Han causado una mala impresión y no hemos recibido ningún mensaje de disculpa por el momento, lo cual es una pena. ¿Cómo se celebra un gol que no existe?”, sentenció.

Por su parte, el Castellana emitió un comunicado en donde hablan de lo sucedido y declaran que “sin duda la decisión del árbitro se debe considerar equivocada y nuestros chicos se metieron en la competición en ese momento, sin admitir el error. Concluimos diciendo que nuestros principios no se basan en estos valores, pero ¡nosotros también nos equivocamos! Lo sentimos”.

Sin dudas un registro que dará la vuelta al mundo, mientras el Noicattaro seguirá reclamando que se repita el compromiso y sanciones para el árbitro que validó el evidente ‘gol fantasma’ que tocó el costado de afuera del arco y que terminó por desequilibrar el partido.