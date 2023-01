Manchester United vive una nueva era desde que Cristiano Ronaldo fue ‘cortado’ por los Diablos Rojos, luego de sus incendiarías declaraciones contra algunos dirigentes como para personajes importantes del cuadro de Old Trafford.

Lo cierto es que luego del parón del Mundial, el emblemático equipo inglés ha tenido un renacer en este segundo semestre y encadenan 4 partidos con victorias y el último de dio en la jornada de ayer ante Everton por la FA Cup.

Sin embargo, David de Gea protagonizó uno de los primeros ‘bloopers’ del año, en la victoria 3 a 1 ante los ‘Toffees’.

Resulta que el jugador del conjunto de la ciudad de Liverpool, Neal Maupay, llegó hasta el fondo de la banda para enviar un centro rasante hacía el corazón del área del Manchester United, cuando De Gea se quedó pasmado sobre el vertical de su arco, momento en que el balón pasa por entremedio de sus piernas sin poder retenerla y rebotó hacía el centro de la meta, hasta donde llegó Conor Coady, para transformar la rara jugada en gol para el Everton.

Thank heavens that goalkeeper David De Gea forgot he was allowed to use his hands to prevent goals. 😮‍💨 #MUNEVE #FACup pic.twitter.com/e2SYOgu3Ks

— Christian Polanco (@chrispolanco) January 6, 2023