A más de una semana de la consagración mundialista de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, se anunció que la habitación en la que durmió Lionel Messi será convertida en un museo.

La Copa del Mundo quedó en manos de la ‘Scaloneta’ al derrotar a Francia en los penales y. justo en este certamen, fue el primer torneo con la Selección en el que el capitán durmió solo ya que su amigo, Sergio Kun Agüero, no fue aceptado a alojarse en el complejo por no ser parte de la delegación.

De esta manera, la habitación B201 se convirtió en un espacio que guarda todos los momentos vividos de Messi durante el certamen internacional.

La Albiceleste, vale mencionar, estuvo todo el Mundial concentrado en el predio de la Universidad de Qatar, un lugar renovado y con espacios para todas las prácticas del conjunto trasandino durante el campeonato.

Las autoridades de la casa de estudios “The Peninsula Qatar” publicaron en su cuenta de Twitter un breve video recorriendo desde adentro lo que fue la concentración argentina. El mismo fue catalogado como “La residencia de los héroes”.

“¡Aquí hay un recorrido rápido por el campamento base de la Albiceleste en la Universidad de Qatar! ¡La habitación donde se hospedó el capitán argentino, Lionel Messi, también se convertirá pronto en un mini museo!”, pusieron en la descripción del video publicado.

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!

The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022