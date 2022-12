El abogado y miembro del parlamento de Omán, Ahmed Albarwani, le ofreció a Lionel Messi un millón de dólares por el bisht que recibió en la final de Qatar 2022.

La túnica, vale recordar, se la colocó el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, al momento de recibir la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Doha.

“Amigo Messi. Desde el Sultanato de Omán le felicito por ganar la Copa del Mundo. El príncipe Tamim bin Hamad me deslumbró al otorgarte el bisht árabe, un símbolo de caballerosidad y sabiduría”, le escribió el letrado en un posteo en Twitter.

“Te ofrezco un millón de dólares a cambio de ese bisht”, agregó Albarwani.

La indumentaria es una túnica con mangas de escasa longitud, de tonalidad negra y con motivos dorados, cuyo valor asciende a unos 2.071 euros (casi 2 mil millones de pesos). Se erige en una pieza que requiere de siete capas de elaboración y está confeccionada a mano con una tela especial japonesa.

La prenda es muy simbólica y solamente la puede utilizar diariamente el emir de Qatar y ministros del estado árabe, quienes únicamente la pueden vestir en fechas destacadas como fue el Día Nacional del país, el que coincidió con la final del Mundial.

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022

أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi𓃵

I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh

— أحـمَـد الـبـَروانـي (@AhmedSAlbarwani) December 20, 2022