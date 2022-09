Una insólita situación se vivió en un cuadrilátero, luego de que él primo de Karin Benzema, el luchador Newfel Ouatah, volvió después de un tiempo a combatir tras varios meses ausente y protagonizó una de las imágenes más peculiares en el último tiempo en el boxeo.

Estaba por comenzar su duelo contra Simon Kean, cuando el púgil, pariente del astro del Real Madrid, se arrodilló en su esquina, con el puño alzado en señal de sumisión, algo que nadie entendía en el comienzo de la pelea.

De hecho, su rival atónito por la situación que presenciaba le lanzó un puñetazo en la cara, hasta que el árbitro del encuentro, los separó, se arrodilló a su lado y le preguntó el por qué de lo que estaba haciendo.

Fight ended without even start. Newfel Ouatah took the knee on first second of his fight against Simon Kean #KeanOuatah pic.twitter.com/o6BwL3MlOt

— #CaneloGGG3 (@BatmanBoxing) September 10, 2022