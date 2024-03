Javiera Contador hizo un sentido mea culpa tras su fallida presentación en Viña 2024, en donde se fue bajo las pifias del público. "Lo siento en el alma", escribió.

A través de sus redes sociales, la actriz y comediante abordó su paso por el Festival de Viña del Mar, show con el que no logró convencer al monstruo, recibiendo numerosas pifias.

La artista se presentó el lunes, justo después de la exitosa performance del tenor italiano Andrea Bocelli, quien provocó el delirio de los 15 mil asistentes.

Recordemos que en vísperas de Viña 2024, Contador ya había enfrentado un duro episodio durante un show en Coihueco, Región del Ñuble, en donde las pifias no le permitieron completar su rutina.

“Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena. La semana previa para mi también fue durísima. Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó”, comenzó señalando.

“Obviamente uno entiende que son las reglas del juego, que siempre ha sido así y que el escenario es el espacio donde uno puede demostrar trabajo, talento, etc. Yo, honestamente, fui incapaz”, agregó.

“Tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía cómo calmar, con una Quinta Vergara muy enojada me descolocó totalmente. No hice mi rutina. Apenas unas partes muy inconexas, sin gracias, sin mucho sentido (¡y al comienzo sin mucha agua!)”, puntualizó.

La comediante, quien en la conferencia de prensa post show en Viña no pudo evitar las lágrimas, prosiguió con su mea culpa. “Tengo la sensación de aletear y balbucear en busca de algo para conectar con un público que muy claramente no quería que yo estuviese ahí hasta ver que sus demandas, por una gaviota de platino para el artista principal, fueran escuchadas”, sostuvo.

“Comprendo que yo no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa al resto, al contrario; asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias (y no es por falta de compromiso. Yo les prometo que di la vida en el intento)”, enfatizó.

Contador aseveró que le tocó un “mal momento para aprenderlo”, añadiendo -eso sí- que aprendió. “Los que estuvieron ahí saben que la situación era insostenible. Lo siento en el alma. Sin duda se merecen un mejor show y yo mejores condiciones para brindarlo”, expresó.

“Volveremos con más punch y les prometo que más divertida (al menos que la última vez)”, prometió la artista, dedicando un mensaje a quienes la convirtieron en blanco de críticas.

“A los insopo de siempre, decirles que no se preocupen en contratar buses de alejamiento. Los pondrá la producción”, cerró con ironía.