"¡Los Ángeles! Thank you!" María Becerra vive chascarro al confundir cartel de ciudad chilena con EEUU

María Becerra vivió un chascarro de aquello en Viña 2024, justo al momento de leer algunos carteles de sus fans.

En un momento se pudo ver a la joven leer un cartel de unas seguidoras que iban desde Los Ángeles (Biobio). No obstante, la cantante pensó que eran de Los Angeles California (EEUU).

De hecho en ese instante dijo: “¿Son de Los Angeles? ¿En serio? Thank You, thank you so much jajajaja”.

Lo cierto es que el instante rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchas personas repararon en el error.

Hay que señalar que la propia María Becerra ha indicado en varias ocasiones que su abuela es chilena.

“Me gusta mucho este país. Yo tengo familiares chilenos, tengo ascendencia chilena. No sé de donde eran, pero mi bisabuela era chilena, yo tengo ascendencia mapuche. Eran mapuche y migraron para el sur argentino”, indicó.