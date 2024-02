"Beyoncé latina" y "como el Cesfam de Talcahuano": las reacciones en redes al show de Anitta en Viña

La artista brasileña Anitta hizo bailar y cantar a la Quinta Vergara en el cierre de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar de este 2024, en un show bastante comentado en redes sociales.

En X (antiguo Twitter), los usuarios incluso afirmaron que la intérprete de ‘BELLAKEO’ es la versión latina de la norteamericana Beyoncé por su manera de bailar.

A eso de la 1:30 Anitta salió al escenario, provocando de inmediato los gritos de la Quinta. Pero el momento más ovacionado fue el momento en que realizó su paso característico.

Se trata de una especie de movimiento de twerk (perreo en español), mientras se encuentran recostada de estómago sobre el piso, con las caderas levantadas.

Sus pasos de baile en el presente Festival de Viña no dejaron a nadie indiferente a nadie y varios se preguntaron por qué no fue ella quien abrió la noche, en vez de ser el número de cierre.

Anitta, la Beyoncé latina. A esta mina la he visto hasta en transmisiones del Bilboard. Al imitador de Bud Bunny que abrió no lo conocíamos. Esta mina va ganando la lista de popularidad de #Viña2024. Ella tenía que abrir la noche y no el otro. No cachan ni una en la organización pic.twitter.com/RId0cJPm4V

— Ricardo Pinto (@pintoperiodista) February 29, 2024