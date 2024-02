El chiste de Lucho Miranda sobre Rodrigo Rojas Vade que desató risas en Viña 2024

Lucho Miranda se subió al escenario de la Quinta Vergara para presentar su rutina ante los 15 mil asistentes.

Bajo un gran aplauso de los presentes el comediante entró para dar inicio a su show basado en sus experiencias personales.

Recordemos que el humorista estuvo en la Teletón por 18 años tras sufrir una asfixia que se extendió por ocho segundos durante su nacimiento, lo cual le desencadenó una parálisis cerebral que afectó sus extremidades.

Pese a los problemas con los que ha debido lidiar durante su vida, Miranda ha optado por tomarse con humor sus vivencias, incluyéndolas en sus rutinas.

De hecho, durante este miércoles abordó precisamente su discapacidad, lanzando un palo a Rodrigo Rojas Vade, exconvencional que inventó haber tenido cáncer.

“Yo me hice muy conocido en redes sociales como TikTok e Instagram aunque también estuve en la tele”, señaló en el inicio de su rutina.

“Eso sí, yo no quería ir a la tele porque me dijeron que la tele miente. ‘Lucho, no vayas a la tele porque miente’, me decían”, agregó el joven comediante.

“Entonces yo me asusté, ¿porque qué pasa si la gente piensa que yo no tengo discapacidad? 28 años siendo así para que la gente dude de mi condición… para que digan que soy como el Pelao Vade”, lanzó, desatando las risas de los presentes.