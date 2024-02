5 chistes con que Luis Slimming se ’echó al bolsillo’ al público del Festival de Viña del Mar

El comediante utilizó una rutina festivalera clásica, con chistes cortos y remates rápidos. A continuación sus mejores momentos.

Luis Slimming fue el gran ganador de Viña 2024, con una rutina a base de chistes cortos y remates sumamente rápidos.

El show de ‘Don Comedia’ tuvo momento memorables sobre la Quinta Vergara, en donde repasó política, paternidad, actualidad, sexualidad y más.

A continuación, te dejamos 5 momentos claves del paso de Luis Slimming por Viña:

Chile se está poniendo viejo

“Chile es un país que está envejeciendo, Chile es un país que demográficamente tiene una población que es bien avanzada en edad. Y se nota que Chile es como un viejo, ¿cierto?”.

“Tenemos temblores, tenemos mala memoria (ríe) Somos mañosos: ‘¡No nos gusta esa Constitución! Esa tampoco, esa menos. ¿A ver esa de atrás? Pero tata si esa es la misma que ya había. Esa entonces"”, remató.

Clases sociales

“En Chile, todos y cada uno de nosotros somos el cuico de alguien y el cuma de otro. No importa tu estrato social, siempre va a haber gente que te encuentre ordinaria y, al mismo tiempo, gente que te encuentre pituca”.

“Y en Chile existe gente muy extraña, que por alguna razón se ve cuica y cuma al mismo tiempo. Como Farkas, que si no supiéramos que tiene plata, lo ves de espalda y te dan ganas de comprarle un Chocolito, ¿sí o no?”, lanzó sin filtro.

Su mamá y la TV

“Mi mamá no quería que yo trabajara en la tele. Decía ‘no Luchito no va a conocer la fama, no va a querer seguir estudiando para ser profesor, jajajaja correcto”.

“Mi mamá además tenía muchos prejuicios con la tele. Me decía, ‘Luchito la tele es pura droga y homosexualidad’. Y sabís qué no hay tanta droga como uno cree… porque antiguamente la droga era un flagelo”, remató.

Luis Slimming y el chiste al ‘Flaco’

“No quiero dar nombres. Este humorista se pegaba dos saques promedio por hora, un ‘jale’ cada 30 minutos, impresionante. Si uno ve las rutinas de este humorista, junto a su compañero el ‘Indio’, sus rutinas duraban una hora y media, entonces, ¿en qué momento lo hacía?”, expresó al público.

Dios y el cuerpo del hombre

“Los espermios deben estar a una temperatura menor a 36 grados. Pero ¿Qué pasa? cuando el cuerpo humano no tiene fiebre su temperatura es de 36 grados. Entonces me imaginaba a Dios diseñando el cuerpo del hombre, diciendo ‘Puta la huavada (sic), tengo que meter los espermios que no pueden estar a 36 grados en un huevón que está a 36 grados”.

“Y por atrás iba pasando un ángel, no sé, y dice ‘Y si deja a los cocos (testículos) afuera’. Mira, es una solución chasquilla, pero funciona perfecto, porque tienen que estar afuera, sino cómo se refrigera ¿Te van a poner un refrigerador ahí?”, lanzó haciendo estallar de risa al público.