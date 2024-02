Pia Toscano, la soprano que brilló con Andrea Bocelli, agradeció a Viña: "Una experiencia maravillosa"

La cantante de 35 años se lució con dos interpretaciones en Viña 2024. Fue tendencias en redes sociales.

No cabe duda que Andrea Bocelli ha sido el gran show de la actual versión 2014 del Festival de Viña del Mar. El tenor se presentó junto a un elenco variado, en el cual brillaron figuras como Matteo Bocelli, Larisa Martínez y Pia Toscano.

Fue esta última quien hizo llorar a la Quinta Vergara, con sus interpretaciones de All by myself y Vivo per lei, la última cantada con el propio Bocelli.

Mensaje de Pia Toscano

Su performance hizo que ganara gran popularidad a través de redes sociales, siendo trending topic en Twitter. Producto de aquello, la cantante se dio un minuto para agradecer el cariño.

“Esto llena de agradecimiento. Gracias Andrea Bocelli por darme la oportunidad de cantar contigo en el Festival de Viña del Mar”, escribió en una historia de Instagram.

“Fue una experiencia maravillosa, verlos a ustedes recompensados de la manera que se merecen. Gracias por el amor y el calor en el escenario”, agregó.

Hay que señalar que Bocelli se llevó todos los premios de Viña 2024. Tal fue su impacto que el público incluso pidió la Gaviota de Platino.