"Es un público muy caliente": Matteo Bocelli quiere volver a Chile tras conquistar a la Quinta

Para deleite de sus fanáticas, Matteo, el hijo de Andrea Bocelli que se ganó al público en el Festival de Viña del Mar de este año, admitió que le gustaría regresar a Chile con su propio espectáculo, ya no bajo el alero de su padre.

“El público es muy, muy caliente y espero volver a Chile muy pronto con mi show”, sostuvo en el backstage de la Quinta Vergara según lo registró TVN.

🎶#Viña2024 Matteo Bocelli: "Me gustaría volver a Chile con mi show"✨ 📡 Sigue la señal en vivo: https://t.co/SpBEcaQgwG

📡 Señal de #TVNPlay:… pic.twitter.com/Fmpyl0fKTR — TVN (@TVN) February 27, 2024

Preguntado sobre la buena recepción que tuvo en el escenario, indicó que “por eso espero que me inviten”, acotando que su padre “estaba emocionado por el espectáculo”-

Asimismo, respecto al hecho de que su fanaticada local no sólo le aplaudió ni acompañó en las canciones, sino que incluso coreó su nombre, acotó que “es una experiencia que no me había pasado antes, es la primera vez y es muy bello”.